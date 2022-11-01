Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства получения 6-летним мальчиком ожога жидким азотом

После выхода материала агентства «Башинформ» о шестилетнем мальчике, который получил ожоги обеих ладоней во время шоу с жидким азотом, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СК Ильясу Масаллимову провести проверку и доложить о ее результатах.

«Следственными органами по информации, размещенной в СМИ, организовано проведение проверки (ст. 238 УК РФ). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, действиям лиц, ответственных за проведение данного мероприятия, будет дана правовая оценка», - указано в релизе федерального ведомства.

Напомним, шестилетний уфимец был приглашенным гостем на детском празднике. Аниматор угощал детей попкорном, политым жидким азотом. Порцию лакомства каждому ребенку накладывали в раскрытые ладошки. Пострадавший мальчик сразу стал кричать от боли. В больнице у него диагностировали ожоги обеих рук.