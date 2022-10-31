С детского праздника в травмпункт: в Уфе шоу с жидким азотом закончилось для ребенка ожогом рук

Сделали выводы

В детской студии, где произошло ЧП, ситуацию не отрицают. По их мнению, ожог у маленького гостя праздника произошел из-за того, что он не положил попкорн сразу в рот, а долго держал в руках. Менеджер агентства отметила, что шоу с жидким азотом в их программе есть уже четыре года. И за весь период это первый подобный случай. С пострадавшей семьей они связались, в качестве компенсации предложили отправить аниматора на дом с другой программой. Но те отказались. Между тем в детской студии сделали выводы.

«Жидкий азот, если правильно с ним работать, безопасен. Но тем не менее мы решили, что с попкорном опыты больше не будем проводить. Мы поняли, что дети разные. И поэтому угощения не будет, пусть только смотрят опыты», - заверила менеджер агентства Лиана Засеева.

Законодательно работа праздничных агентств не отрегулирована

Адвокат Роман Петров обратил внимание на то, что законодательно работа компаний по организации детских праздников никак не отрегулирована. Есть требования и нормативы для детских садов и развивающих центров. А студии анимации не лицензированы и их работа никак не регламентируется. То есть, по сути, они функционируют без какого-либо контроля, сами по себе.

«Детская студия причинила ущерб здоровью ребенка. Соответственно, они в полном объеме должны возместить расходы на лечение, материальный и моральный вред. Моральный вред в данном случае складывается из того, что это ребенок, он испугался, возможно, потребуются занятия с психологом. Это все должно быть возмещено. Кроме того, имеется факт ненадлежащего оказания услуги. За нарушение прав потребителя предусмотрен штраф», - пояснил правозащитник.

Роман Петров рекомендует родителям пострадавшего ребенка обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор не рекомендует

На данный момент практически каждое агентство по проведению праздников предлагает крио-шоу с жидким азотом. Помимо опытов в программу, как правило, входит угощение мороженым либо попкорном с этим веществом. Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, под контроль ведомства деятельность подобных организаций не подпадает по ряду причин.

«На деятельность по организации детских праздников не требуется получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора. Такие агентства, как правило, представлены малым бизнесом, проверки проводятся только по обращениям граждан. По поводу использования жидкого азота в пищу, могу сказать, что любые вещества, не предназначенные для питания, нельзя добавлять в пищевые продукты», - отметила замруководителя ведомства Галина Пермина.

Ответственность полностью на родителях

29 декабря 2021 года в стране вступил в силу закон, регулирующий оборот закиси азота в России. В документе прописано, что закупка и реализация вещества разрешены только для производства пищевой продукции, а также медицинского, промышленного и технического применения. То есть получается, что использование азота в развлекательных целях запрещено. Но так как работа праздничных агентств не лицензируется и не контролируется, они используют брешь в законодательстве в свою пользу. Обезопасить своих детей от отравлений и ожогов могут только сами родители, не заказывая подобные шоу или не подпуская ребенка близко к аниматору во время программы.