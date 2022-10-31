Новости Башкортостана и Уфы
60.48
+0.09
62.88
+0.09
83.91
-1.43
-9 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
31 Октября , 17:29

С детского праздника в травмпункт: в Уфе шоу с жидким азотом закончилось для ребенка ожогом рук

личный архив Розалины Х.
Фото:личный архив Розалины Х.

Шоу с опасным веществом без инструктажа

6-летний сын Розалины Х. из Уфы поход на детский день рождения запомнит надолго. Начиналось все весело: для маленьких гостей подготовили шоу-программу с жидким азотом. Аниматоры удивляли разными экспериментами. В какой-то момент детям предложили полакомиться необычным угощением: попкорном с жидким азотом.

«Девушка-аниматор положила попкорн в кастрюлю и залила его жидкостью. Я так понимаю, это и был жидкий азот, помешала и начала раздавать каждому. Она зачерпывала ложкой и насыпала его детям в ладошки. Дети ели этот попкорн и у них выходил дым изо рта. Как только положили в руки моему сыну, он сразу стал кричать, что ему больно. Мы быстрее побежали мыть руки. Но это не помогло, он продолжал кричать. Мы собрались и поехали в травмпункт», - вспоминает уфимка.

Видео:личный архив Розалины Х.

В больнице врачи диагностировали у мальчика ожоги обеих ладоней. Сейчас пострадавший ребенок каждый день ходит на перевязки и пока не может посещать детский сад. Розалина предполагает, что сотрудница детской студии зачерпнула угощение вместе с жидким азотом, капли вещества попали на ладонь. Именно поэтому среди всех гостей, по мнению женщины, пострадал только ее сын.

Собеседница «Башинформа» утверждает, что перед началом шоу аниматор не проводила инструктаж по технике безопасности. Во время всего шоу дети беспрепятственно подходили к столу, где был жидкий азот. Женщина задается вопросом: а что бы было, если бы вдруг сосуд с веществом упал на какого-нибудь из них?

 «Инструктажа никакого не было. Вот мы были на шоу мыльных пузырей, там и то говорили: "Сидите, не вставайте, опасно, в глаза попадет". А тут такое опасное вещество на празднике и никто ничего не объяснил! Если бы знала, какие могут быть последствия, я бы вообще не подпустила близко. Я думала, что, раз на детском празднике разрешено такое, значит, никакой опасности нет», - говорит Розалина.

Семья наняла юриста, вместе с которым готовят обращение в Роспотребнадзор. Они намерены инициировать проверку работы всех детских студий и запрет на проведение развлекательных шоу с применением опасных химических веществ.

личный архив Розалины Х. Сейчас руки ребенка выглядят так
Сейчас руки ребенка выглядят такФото:личный архив Розалины Х.

Сделали выводы

В детской студии, где произошло ЧП, ситуацию не отрицают. По их мнению, ожог у маленького гостя праздника произошел из-за того, что он не положил попкорн сразу в рот, а долго держал в руках. Менеджер агентства отметила, что шоу с жидким азотом в их программе есть уже четыре года. И за весь период это первый подобный случай. С пострадавшей семьей они связались, в качестве компенсации предложили отправить аниматора на дом с другой программой. Но те отказались. Между тем в детской студии сделали выводы.

«Жидкий азот, если правильно с ним работать, безопасен. Но тем не менее мы решили, что с попкорном опыты больше не будем проводить. Мы поняли, что дети разные. И поэтому угощения не будет, пусть только смотрят опыты», - заверила менеджер агентства Лиана Засеева.

Законодательно работа праздничных агентств не отрегулирована

Адвокат Роман Петров обратил внимание на то, что законодательно работа компаний по организации детских праздников никак не отрегулирована. Есть требования и нормативы для детских садов и развивающих центров. А студии анимации не лицензированы и их работа никак не регламентируется. То есть, по сути, они функционируют без какого-либо контроля, сами по себе.

«Детская студия причинила ущерб здоровью ребенка. Соответственно, они в полном объеме должны возместить расходы на лечение, материальный и моральный вред. Моральный вред в данном случае складывается из того, что это ребенок, он испугался, возможно, потребуются занятия с психологом. Это все должно быть возмещено. Кроме того, имеется факт ненадлежащего оказания услуги. За нарушение прав потребителя предусмотрен штраф», - пояснил правозащитник.

Роман Петров рекомендует родителям пострадавшего ребенка обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор не рекомендует

На данный момент практически каждое агентство по проведению праздников предлагает крио-шоу с жидким азотом. Помимо опытов в программу, как правило, входит угощение мороженым либо попкорном с этим веществом. Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, под контроль ведомства деятельность подобных организаций не подпадает по ряду причин. 

«На деятельность по организации детских праздников не требуется получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора. Такие агентства, как правило, представлены малым бизнесом, проверки проводятся только по обращениям граждан. По поводу использования жидкого азота в пищу, могу сказать, что любые вещества, не предназначенные для питания, нельзя добавлять в пищевые продукты», - отметила замруководителя ведомства Галина Пермина.

Ответственность полностью на родителях

29 декабря 2021 года в стране вступил в силу закон, регулирующий оборот закиси азота в России. В документе прописано, что закупка и реализация вещества разрешены только для производства пищевой продукции, а также медицинского, промышленного и технического применения. То есть получается, что использование азота в развлекательных целях запрещено. Но так как работа праздничных агентств не лицензируется и не контролируется, они используют брешь в законодательстве в свою пользу. Обезопасить своих детей от отравлений и ожогов могут только сами родители, не заказывая подобные шоу или не подпуская ребенка близко к аниматору во время программы.

Автор:Ляйсан Закирова
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2022 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика