С детского праздника в травмпункт: в Уфе шоу с жидким азотом закончилось для ребенка ожогом рук

6-летний сын Розалины Х. из Уфы поход на детский день рождения запомнит надолго. Начиналось все весело: для маленьких гостей подготовили шоу-программу с жидким азотом. Аниматоры удивляли разными экспериментами. В какой-то момент детям предложили полакомиться необычным угощением: попкорном с жидким азотом.
«Девушка-аниматор положила попкорн в кастрюлю и залила его жидкостью. Я так понимаю, это и был жидкий азот, помешала и начала раздавать каждому. Она зачерпывала ложкой и насыпала его детям в ладошки. Дети ели этот попкорн и у них выходил дым изо рта. Как только положили в руки моему сыну, он сразу стал кричать, что ему больно. Мы быстрее побежали мыть руки. Но это не помогло, он продолжал кричать. Мы собрались и поехали в травмпункт», - вспоминает уфимка.
Собеседница «Башинформа» утверждает, что перед началом шоу аниматор не проводила инструктаж по технике безопасности. Во время всего шоу дети беспрепятственно подходили к столу, где был жидкий азот. Женщина задается вопросом: а что бы было, если бы вдруг сосуд с веществом упал на какого-нибудь из них?
«Инструктажа никакого не было. Вот мы были на шоу мыльных пузырей, там и то говорили: "Сидите, не вставайте, опасно, в глаза попадет". А тут такое опасное вещество на празднике и никто ничего не объяснил! Если бы знала, какие могут быть последствия, я бы вообще не подпустила близко. Я думала, что, раз на детском празднике разрешено такое, значит, никакой опасности нет», - говорит Розалина.
Семья наняла юриста, вместе с которым готовят обращение в Роспотребнадзор. Они намерены инициировать проверку работы всех детских студий и запрет на проведение развлекательных шоу с применением опасных химических веществ.
В детской студии, где произошло ЧП, ситуацию не отрицают. По их мнению, ожог у маленького гостя праздника произошел из-за того, что он не положил попкорн сразу в рот, а долго держал в руках. Менеджер агентства отметила, что шоу с жидким азотом в их программе есть уже четыре года. И за весь период это первый подобный случай. С пострадавшей семьей они связались, в качестве компенсации предложили отправить аниматора на дом с другой программой. Но те отказались. Между тем в детской студии сделали выводы.
«Жидкий азот, если правильно с ним работать, безопасен. Но тем не менее мы решили, что с попкорном опыты больше не будем проводить. Мы поняли, что дети разные. И поэтому угощения не будет, пусть только смотрят опыты», - заверила менеджер агентства Лиана Засеева.
Адвокат Роман Петров обратил внимание на то, что законодательно работа компаний по организации детских праздников никак не отрегулирована. Есть требования и нормативы для детских садов и развивающих центров. А студии анимации не лицензированы и их работа никак не регламентируется. То есть, по сути, они функционируют без какого-либо контроля, сами по себе.
«Детская студия причинила ущерб здоровью ребенка. Соответственно, они в полном объеме должны возместить расходы на лечение, материальный и моральный вред. Моральный вред в данном случае складывается из того, что это ребенок, он испугался, возможно, потребуются занятия с психологом. Это все должно быть возмещено. Кроме того, имеется факт ненадлежащего оказания услуги. За нарушение прав потребителя предусмотрен штраф», - пояснил правозащитник.
Роман Петров рекомендует родителям пострадавшего ребенка обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор не рекомендует
На данный момент практически каждое агентство по проведению праздников предлагает крио-шоу с жидким азотом. Помимо опытов в программу, как правило, входит угощение мороженым либо попкорном с этим веществом. Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, под контроль ведомства деятельность подобных организаций не подпадает по ряду причин.
«На деятельность по организации детских праздников не требуется получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора. Такие агентства, как правило, представлены малым бизнесом, проверки проводятся только по обращениям граждан. По поводу использования жидкого азота в пищу, могу сказать, что любые вещества, не предназначенные для питания, нельзя добавлять в пищевые продукты», - отметила замруководителя ведомства Галина Пермина.
29 декабря 2021 года в стране вступил в силу закон, регулирующий оборот закиси азота в России. В документе прописано, что закупка и реализация вещества разрешены только для производства пищевой продукции, а также медицинского, промышленного и технического применения. То есть получается, что использование азота в развлекательных целях запрещено. Но так как работа праздничных агентств не лицензируется и не контролируется, они используют брешь в законодательстве в свою пользу. Обезопасить своих детей от отравлений и ожогов могут только сами родители, не заказывая подобные шоу или не подпуская ребенка близко к аниматору во время программы.