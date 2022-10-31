Жительнице Башкирии вынесли приговор за «пьяную» аварию с гибелью трех женщин на водохранилище

В Кугарчинском межрайонном суде Башкирии 31 октября вынесли приговор женщине, погубившей в ДТП на Ямашлинском водохранилище трех подруг - коллег по работе. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе суда, обвиняемую приговорили к шести годам колонии общего режима. С момента ДТП женщина находилась под домашним арестом. Ее взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, смертельная «пьяная» авария произошла 17 апреля этого года в селе Кугарчи на берегу водохранилища Ямашлинское в Зианчуринском районе. 19 апреля родные, друзья и коллеги простились с тремя женщинами, погибшими в ДТП: автомобиль угодил в воду, за рулем находилась нетрезвая женщина — она выжила, а ее пассажирки скончались. Без матерей остались десять детей. У погибшей 53-летней женщины — пятеро детей, у 36-летней — двое и у 49-летней — трое. У выжившей 48-летней женщины-водителя также есть двое детей. Четыре женщины были коллегами по работе – трудились поварами в кафе «Ямашла», которое расположено недалеко от места трагедии. Стражи порядка возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения. Обвиняемой грозило до 15 лет лишения свободы.

«Башинформ» подробно рассказывал о случившемся в материале «Что известно о трагической гибели трех женщин в автоаварии, которая потрясла всю Башкирию».