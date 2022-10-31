В прокуратуре Башкирии сообщили подробности ДТП с гибелью двух водителей и пассажира такси

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП в Кугарчинском районе, в котором погибли три человека. По предварительным данным пресс-службы регионального надзорного ведомства, сегодня утром на 348 км автодороги Магнитогорск - Ира столкнулись автомобили Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

За рулем Skoda был водитель такси, он оказывал услуги и выполнял рейс «Мраково - Уфа». В аварии оба водителя, пассажир такси скончались на месте происшествия, двое граждан доставлены в больницу.

«В ходе проверки прокуратура установит все обстоятельства случившегося, а также даст оценку соблюдению законодательства о перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выполнению контроля за техническим состоянием, обслуживанием и ремонтом автомобиля. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место выехал и.о. прокурора Кугарчинского района Александр Кононов», — сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура контролирует принятие процессуального решения сотрудниками полиции.