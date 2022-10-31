В Башкирии при столкновении двух иномарок погибли три человека

В Кугарчинском районе Башкирии на 348 км дороги Магнитогорск - Ира в результате столкновения «Фольксваген Поло» и «Шкода Рапид» погибли три человека, двое пострадали. По данным пресс-службы ГИБДД по РБ, на место происшествия выехал руководитель республиканской госавтоинспекции Владимир Севастьянов для установления всех обстоятельств происшествия.

На место аварии также прибыли сотрудники МЧС России. Они произвели извлечение людей из автомобилей. В пресс-службе МЧС по РБ сообщили о том, что детей среди погибших и пострадавших нет.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.