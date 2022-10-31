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31 Октября , 13:27

Глава ГИБДД Башкирии сообщил подробности ДТП с тремя погибшими

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

Глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов 31 октября прибыл на место ДТП с тремя погибшими в Кугарчинский район для координации работы госавтоинспекции по установлению причин и обстоятельств трагедии. Здесь также работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты МВД по РБ.

По предварительным данным, авария произошла около 08.30 часов на 348 км автодороги Магнитогорск - Ира: столкнулись Volkswagen Polo под управлением 22-летней местной жительницы и встречная Skoda Rapid, за рулём которой находился 21-летний житель Кумертау.

В аварии оба водителя и 71-летний пассажир Skoda скончались до приезда скорой медпомощи. Двое с этого автомобиля: 26-летний молодой человек и 29-летняя девушка, госпитализированы. Известно, что водитель Skoda осуществлял пассажирские перевозки, вез пассажиров из села Мраково в Уфу. Погибшая девушка направлялась из деревни в местную центральную больницу.

«Сейчас на месте перекрыто движение, организован объезд дорожно-транспортного происшествия. Обстоятельства уточняются. По факту ДТП будет принято процессуальное решение», — сообщил Владимир Севастьянов.

Ранее в прокуратуре Башкирии также рассказали о подробностях ДТП с тремя погибшими.

Видео:ГИБДД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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