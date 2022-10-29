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29 Октября , 21:45

Уфимские спасатели освободили ребенку палец, застрявший в спинке стула

управление гражданской защиты Уфы
Фото:управление гражданской защиты Уфы

Сегодня вечером в ЕДДС Уфы позвонила пожилая женщина и сообщила, что ее внуку требуется помощь спасателей.

Восьмилетний мальчик случайно засунул палец в отверстие металлической спинки стула и не смог его вытащить. Бабушка пыталась самостоятельно освободить палец ребенка, но не смогла.

Для того чтобы помочь мальчику и вызволить конечность, сотрудникам поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты Уфы пришлось при помощи слесарного инструмента распилить металлический элемент. В медицинской помощи ребенок не нуждался.

Ранее в ЕДДС Уфы позвонила молодая женщина, четырехлетний сын которой надел на мизинец металлическую шайбу, и попросила помощи спасателей. Спасатели сначала пытались перекусить шайбу, но металл оказался слишком прочным. Тогда они с ювелирной точностью и аккуратностью распилили металлическое «кольцо» и освободили малыша, сообщало информагентство «Башинформ».

управление гражданской защиты Уфы
Фото:управление гражданской защиты Уфы
Автор:Эдуард Кускарбеков
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