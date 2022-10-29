В Уфе спасатели распилили металлическую шайбу на пальце четырехлетнего мальчика

Вчера вечером в ЕДДС Уфы позвонила молодая женщина и попросила помощи спасателей. Ее 4-летний сынишка надел на мизинец металлическую шайбу, которую ни он сам, ни она снять никак не могли.

Прибывшие сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы сначала пытались перекусить шайбу, но металл оказался слишком прочным. Тогда спасатели с ювелирной точностью и аккуратностью распилили металлическое «кольцо» и освободили малыша.

Всю спасательную операцию ребенок просидел спокойно, и, как оказалось, это было связано с тем, что он мечтает стать спасателем, когда вырастет, и таким образом показывал будущим коллегам, что он храбрый и бесстрашный. Спасателям он пообещал больше ничего подобного на пальчики не надевать. Специалисты в свою очередь пожелали малышу удачи в выбранной профессии.