Зарубежным партнёром предприятия стала Республика Союз Мьянма. На первом этапе сотрудничества завод поставит три электробуса модели УТТЗ-624201 «Электрогород» собственного производства. Отгрузка техники запланирована на 2027 год.
«Для Башкортостана — одного из центров российского транспортного машиностроения, это знаковое событие. Выход продукции республики на международный рынок подтверждает конкурентоспособность отечественных разработок и экспортный потенциал российского электротранспорта», — прокомментировал исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Тимур Герасимов.
Электробусы УТТЗ разработаны с учетом требований современной городской транспортной инфраструктуры и адаптированы к эксплуатации в различных климатических условиях.
Кроме поставки подвижного состава, стороны рассматривают дальнейшее развитие сотрудничества. В числе перспективных направлений — организация сервисного обслуживания электробусов, создание зарядной инфраструктуры и обучение технических специалистов Мьянмы.
Как ранее сообщил Башинформ, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предприятия Башкирии представили регион на коллективном стенде Центра поддержки экспорта на международной выставке UzAgroExpo 2026 в Ташкенте.
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