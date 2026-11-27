Зарубежным партнёром предприятия стала Республика Союз Мьянма. На первом этапе сотрудничества завод поставит три электробуса модели УТТЗ-624201 «Электрогород» собственного производства. Отгрузка техники запланирована на 2027 год.

«Для Башкортостана — одного из центров российского транспортного машиностроения, это знаковое событие. Выход продукции республики на международный рынок подтверждает конкурентоспособность отечественных разработок и экспортный потенциал российского электротранспорта», — прокомментировал исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Тимур Герасимов.

Электробусы УТТЗ разработаны с учетом требований современной городской транспортной инфраструктуры и адаптированы к эксплуатации в различных климатических условиях.

Кроме поставки подвижного состава, стороны рассматривают дальнейшее развитие сотрудничества. В числе перспективных направлений — организация сервисного обслуживания электробусов, создание зарядной инфраструктуры и обучение технических специалистов Мьянмы.

Как ранее сообщил Башинформ, в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предприятия Башкирии представили регион на коллективном стенде Центра поддержки экспорта на международной выставке UzAgroExpo 2026 в Ташкенте.