В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предприятия Башкирии представляют регион на коллективном стенде Центра поддержки экспорта на международной выставке UzAgroExpo 2026, стартовавшей в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
В первый день работы компании провели порядка 30 деловых встреч с потенциальными зарубежными партнерами, представили свою продукцию и обсудили перспективы экспортных поставок. Компания «Башкирские злаки» заключила контракт на поставку 1000 тонн пшеницы. Ведутся переговоры о новых экспортных поставках сельхозпродукции. «Гидросера» достигла договоренностей о поставках удобрений в Республику Каракалпакстан, компания «Дуслар» – о поставках 3 тонн липового мёда.
Выставка продолжит работу еще два дня. В планах башкирской делегации – новые деловые встречи и переговоры о перспективных экспортных поставках.
Как ранее сообщил Башинформ, Башкирия увеличила продажи зерна на внутреннем рынке России.
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