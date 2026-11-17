В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предприятия Башкирии представляют регион на коллективном стенде Центра поддержки экспорта на международной выставке UzAgroExpo 2026, стартовавшей в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

В первый день работы компании провели порядка 30 деловых встреч с потенциальными зарубежными партнерами, представили свою продукцию и обсудили перспективы экспортных поставок. Компания «Башкирские злаки» заключила контракт на поставку 1000 тонн пшеницы. Ведутся переговоры о новых экспортных поставках сельхозпродукции. «Гидросера» достигла договоренностей о поставках удобрений в Республику Каракалпакстан, компания «Дуслар» – о поставках 3 тонн липового мёда.

Выставка продолжит работу еще два дня. В планах башкирской делегации – новые деловые встречи и переговоры о перспективных экспортных поставках.

Как ранее сообщил Башинформ, Башкирия увеличила продажи зерна на внутреннем рынке России.