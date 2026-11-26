В Башкирии в тестовом режиме до 1 марта запускают акцию «Проезд за 1 рубль», напомнили в минтрансе РБ. Сейчас льгота доступна пенсионерам по возрасту и совершеннолетним людям с инвалидностью. Для этого нужно привязать карту «Мир» через Госуслуги.

Льгота начинает действовать со следующего календарного месяца после привязки карты. Как это работает? «Предоплаты» не требуется. Деньги списываются с карты «Мир» только при оплате поездки. Если заранее не оплатили проезд по ЕСПБ, то терять будет нечего, и по завершении периода оставшаяся сумма не сгорит.

Как только общая сумма поездок за месяц достигнет 1200 рублей, следующие поездки (в пределах 60) станут бесплатными.

«Представим, за месяц вы совершили 10 поездок, и каждая стоила 46 рублей. С вашей карты спишутся 460 рублей вместо 1200. Обратный случай: вы активно пользуетесь транспортом, и к 15-му числу месяца совершили поездки на 1200 рублей. С 16-го числа и до конца месяца вы сможете ездить бесплатно. Но все так же в пределах 60 поездок, учитывая уже совершённые», — привели примеры в пресс-службе ведомства.