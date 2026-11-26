В Башкирии потребкредитование последовательно прирастает с августа. Тогда в регионе выдали порядка 67 тыс. таких займов, в сентябре 69 тыс., в октябре — 71,74 тыс. Всего за 10 месяцев с начала года жители Башкирии получили 602,5 тыс. кредитов наличными, по данным Кредитбюро. В октябре средний чек составил 170 тыс. руб., а в сентябре было - 181 тыс., хотя, как правило, инфляция толкает этот показатель вверх.

Этот тренд отмечается по всей стране. Как объяснили в ОКБ, здесь сказались строгие рамки ЦБ, направленные на недопущение роста закредитованности, соответственно, большие суммы не одобряются. Одновременно растёт популярность мини-кредитов — займов до 50 тыс. руб. на короткий срок. Отсюда снижение среднего чека и повышение ПСК.

Средняя полная стоимость потребкредита в октябре — 29,2%, в сентябре — 28,7%. В октябре 2025 — 31,3%.

Самые крупные потребкредиты в прошлом месяце выдавались в Москве (313 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (278 тыс.), Кабардино-Балкарии (287 тыс.), Чечне (272 тыс.) и Дагестане (266 тыс.).