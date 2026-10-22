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11:44 (UTC+5), 22 Октября 2026

Потребкредитование в Башкирии за год выросло на 60%

Сентябрьская выдача превзошла августовскую, показавшую максимум текущего года.

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Элина Ахметова Башинформ
Фото: Элина Ахметова | Башинформ
Элина Ахметова
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Жители Башкирии в сентябре получили 68,96 тыс. потребительских кредитов, по данным Объединённого кредитного бюро. Это на 58% больше, чем годом ранее (сент. 2025 — 43,6 тыс.) и на 3% больше, чем в августе (авг. 2026 — 66,8 тыс.). И даже на 5% больше, чем два года назад (сент. 2024 — 65,7 тыс.). Между тем количество выданных в минувшем августе кредитов «наличными» казалось максимумом этого года. Эксперты считают, что такая динамика — результат отложенного спроса.

Средневзвешенная ПСК год назад составляла порядка 31,5%, сейчас — 27,8%. В реальности стоимость обслуживания потребкредита в крупнейших банках разнится от примерно 20% годовых (при особых условиях) до 55%.

Срок погашения сокращается: если два года назад он находится на уровне 2 лет и 8-9 месяцев, сейчас — 2 года 2 месяца.

Всего за девять месяцев в регионе выдано почти 531 тыс. потребкредитов на общую сумму 96,36 млрд руб. В итоге на каждые сто жителей приходится 13 кредитов «наличными».

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