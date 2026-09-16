Выдача потребкредитов в Башкирии выросла за год на 43%

В августе жители Башкирии получили 66,8 тыс. кредитов наличными средним чеком 185 тыс. рублей, по данным Объединённого кредитного бюро. В ОКБ отмечают, что августовская выдача стала рекордной в текущем году. Так, в регионе динамика составила +43% к августу 2025 (46,6 тыс. потребкредитов) и +4% к июлю (64,24 тыс.).
Средняя полная стоимость кредита год назад составляла 32,2% при ключевой ставке 18%, сейчас ПСК – 27,8% при «ключе» 14%.
Но даже нынешний рост не сравнится с ситуацией двухлетней давности: в августе 2024-го взяли 85,5 тыс. потребкредитов с ПСК 29% (ключевая ставка была так же 18%, но тогда её планомерно повышали).
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.