Выдача потребкредитов в Башкирии выросла за год на 43%

В августе жители Башкирии получили 66,8 тыс. кредитов наличными средним чеком 185 тыс. рублей, по данным Объединённого кредитного бюро. В ОКБ отмечают, что августовская выдача стала рекордной в текущем году. Так, в регионе динамика составила +43% к августу 2025 (46,6 тыс. потребкредитов) и +4% к июлю (64,24 тыс.).

Средняя полная стоимость кредита год назад составляла 32,2% при ключевой ставке 18%, сейчас ПСК – 27,8% при «ключе» 14%.

Но даже нынешний рост не сравнится с ситуацией двухлетней давности: в августе 2024-го взяли 85,5 тыс. потребкредитов с ПСК 29% (ключевая ставка была так же 18%, но тогда её планомерно повышали).