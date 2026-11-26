Центробанк сообщил о выпуске 27 ноября памятной монеты «Энергетик» серии «Человек труда». Номинал монеты 10 руб., материал — недрагоценные металлы. Диаметр круга 22 мм, тираж — 1 млн штук. На оборотной стороне монеты изображён электромонтёр на фоне электростанции и линии электропередачи.
Напомним, День энергетика в России отмечается 22 декабря (в этот день в 1920 году был принят план ГОЭЛРО).
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