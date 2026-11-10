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11:11 (UTC+5), 10 Ноября 2026

ЦБ выпустил памятные монеты с атомным ледоколом «Арктика»

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пресс-служба ЦБ РФ
Фото: пресс-служба | ЦБ РФ
Элина Ахметова
пресс-служба ЦБ РФ
Фото: пресс-служба | ЦБ РФ

Банк России 10 ноября выпускает в обращение памятные монеты «Атомный ледокол „Арктика“» серии «Атомный ледокольный флот России». Серебряная монета номиналом 3 рубля (31,1 г драгметалла 925 пробы, диаметр 39 мм). Золотая —  200 рублей (31,1 г драгметалла 999 пробы, диаметр 33 мм). Обе монеты отчеканены качеством пруф. Тираж серебряной «Арктики» 3 тыс. штук, золотой — 500 штук.

«Арктика» — самый мощный атомный ледокол в мире в своём классе. Он способен преодолевать льды толщиной до 3 метров. Был спущен на воду в июне 2016 года, а свой первый рабочий рейс совершил в ноябре 2020 года. С тех пор он прокладывает маршруты для судов по Северному морскому пути и обеспечивает круглогодичную навигацию в арктических широтах, – напомнили в пресс-службе Центробанка.

Ранее рассказывали о выпуске с «Золотой антилопой».

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