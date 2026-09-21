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15:05 (UTC+5), 21 Сентября 2026

ЦБ выпустил монеты в честь «Золотой антилопы»

Запланированы тиражи из серебра и недрагоценных металлов.

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Фото: ЦБ РФ | cbr.ru
Элина Ахметова

Банк России 22 сентября выпускает в обращение памятные монеты «Золотая антилопа» серии «Российская (советская) мультипликация».  

«Мультфильм "Золотая антилопа" был снят в 1954 году режиссером Львом Атамановым по мотивам индийских сказок. Это красивая и поучительная история о жадном радже и дружбе крестьянского мальчика-сироты с волшебной антилопой, которая ударом копыт высекала золото. Мультфильм был создан методом покадровой перерисовки отснятой кинопленки с реальными актерами и декорациями. Удостоен премии Каннского фестиваля и других международных наград», – сообщили в пресс-службе Центробанка.

Выпускаются монеты: 

– серебряная номиналом 3 рубля, качеством «пруф», 7 тыс. штук;

– из стали с никелевым покрытием номиналом 25 рублей, 850 тыс. штук;

– из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей, 150 тыс. штук.

цб рф cbr.ru
цб рф cbr.ru
цб рф cbr.ru
Фото: цб рф | cbr.ru
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Ранее ЦБ выпустил серию «спортивных» монет.

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