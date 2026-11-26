На 38-м пленарном заседании Госсобрания – Курултая Башкирии в первом чтении принят закон о республиканском бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. Законопроект представила депутатам и. о. министра финансов РБ Светлана Малинская. Она отметила, что бюджет составлялся в соответствии с указаниями Президента РФ и Главы Башкирии по повышению устойчивости развития экономики. Напомним, что перед выходом на первое чтение документ подробно обсудили депутаты, также он прошёл необходимые экспертизы, в том числе федерального минфина и КСП РБ. По их оценке, законопроект сбалансирован и выполнен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, дефицит обеспечен покрытием — частично собственными средствами и заёмными (облигации и кредиты на 17,7 млрд руб.). Экспертное заключение озвучила аудитор КСП Елена Теняева.

Итого республиканский бюджет на 2027 год принят в параметрах: доходы 326,2 млрд руб., расходы 345,8 млрд руб., дефицит 19,6 млрд руб. Глава минфина добавила, что ко второму чтению бюджет будет скорректирован как по доходам, так и по расходам.