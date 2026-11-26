По итогам 2026 года автопарк Башкирии обновится еще на 88 автобусов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 35 из них уже поступили и выполняют рейсы по маршрутам Уфы, Стерлитамака и Нефтекамска. В декабре планируется направить на маршруты Уфы еще 53 новых автобуса большого класса.

— С 2019 года республика приобрела более 1500 автобусов большого, среднего и малого классов. Все новые автобусы отвечают современным требованиям безопасности. Это повышает экологичность перевозок. В салонах установлены системы видеонаблюдения, тахографы, спутниковая навигация, информационные табло и голосовые автоинформаторы. Для удобства пассажиров предусмотрены USB‑порты для зарядки гаджетов, — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.

По информации перевозчика, на балансе «Башавтотранса» 1686 единиц автобусов различного класса. Из них 482 техники (28,5%) марки «НЕФАЗ», работающих на природном газе.