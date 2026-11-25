Банки обязаны предотвращать подозрительные операции своих клиентов. Их критерии «собирают» с 2018 года, список постоянно пополняется, потому что аферисты не стоят на месте и находят новые лазейки. В отделении Банка России по Башкирии рассказали, какие критерии действуют сейчас.

- Реквизиты получателя денег есть: в базе данных ЦБ о мошеннических операциях, в соответствующей собственной базе банка, в государственной информсистеме «Антифрод»;

- в отношении получателя возбуждено уголовное дело по факту мошенничества;

- перевод не соответствует обычным операциям клиента по сумме, периодичности или времени;

- у банка есть информация от оператора связи о заметном росте входящих звонков от неизвестных адресатов;

- на устройстве клиента, с которого делается перевод, обнаружены подозрительные события: установлена вредоносная программа, изменилась операционная система или провайдер связи, изменился номер телефона в онлайн-банке или на Госуслугах за 48 часов до перевода. Всё это может говорить о том, что доступ к счёту получили посторонние;

- в банкомат вносятся наличные с помощью цифровой карты на счёт человека, который в последние сутки делал перевод за границу суммой более 100 тыс. руб.;

- если превышено время обмена данными между картой и банкоматом при бесконтактной операции (когда карту или другие носители только прикладывают к считывателю);

- банк получил от НСПК информацию о риске мошенничества;

- будет отклонён перевод, если, например, отправитель переводил самому себе более 200 тыс. руб. и в последующие сутки отправил средства физлицу, которому ни разу не переводил средства за последние полгода. На оплату товаров и услуг юрлицам это не распространяется.

При попадании перевода под один из этих признаков, банк обязан на два дня приостановить перевод или отказать в проведении операции. Об этом сразу сообщается клиенту. В уведомлении указывается срок, когда можно будет подтвердить перевод или повторить его. Если после предупреждения клиент повторит запрос на перевод, банк обязан тут же исполнить операцию. Однако если получатель из мошеннической базы — банк проигнорирует согласие клиента: откажет в переводе или приостановит операцию ещё на два дня.