В республике большое внимание уделяется развитию рынка газомоторного топлива. Сегодня в Башкирии действуют 72 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) — это первое место в России.

Тимур Герасимов отметил, что 50% пассажирских перевозок в Уфе переведены на газ.

«Благодаря тому, что уже 50% пассажирского транспорта в Уфе было переведено на газомоторное топливо, нам удалось избежать каких-либо проблем и перебоев при перевозках летом в разгар ситуации с топливом», — отметил Тимур Герасимов.

На совещании было отмечено, что с 2019 года «Башавтотранс» приобрел 443 автобуса на компримированном природном газе.

Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии «НЕФАЗ» начал серийное производство электробусов 5-го поколения.