Производство газомоторных автобусов расширят в Башкирии. Перспективы развития производства пассажирской техники обсудили на выездном совещании регионального минпрома на площадке «НЕФАЗ».
В рабочей встрече приняли участие и. о. министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Тимур Герасимов, гендиректор компании «НЕФАЗ» Борис Хазиев, представители «Башавтотранса» и холдинга «КАМАЗ». Стороны обсудили расширение производства газомоторных автобусов, совершенствование газовых двигателей, повышение надежности транспорта и особенности эксплуатации.
В республике большое внимание уделяется развитию рынка газомоторного топлива. Сегодня в Башкирии действуют 72 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) — это первое место в России.
Тимур Герасимов отметил, что 50% пассажирских перевозок в Уфе переведены на газ.
«Благодаря тому, что уже 50% пассажирского транспорта в Уфе было переведено на газомоторное топливо, нам удалось избежать каких-либо проблем и перебоев при перевозках летом в разгар ситуации с топливом», — отметил Тимур Герасимов.
На совещании было отмечено, что с 2019 года «Башавтотранс» приобрел 443 автобуса на компримированном природном газе.
Ранее Башинформ сообщал, что в Башкирии «НЕФАЗ» начал серийное производство электробусов 5-го поколения.
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