По оперативным данным министерства сельского хозяйства региона, на Чишминском сахарном заводе и в компании «Раевсахар» заготовили более 830 тысяч тонн корнеплодов, 800 тысяч тонн из которых уже переработали.

«Всего два предприятия произвели 116,5 тысячи тонн сахара. Это уже более чем в три раза выше потребности региона в продукте, — подчеркнули в минсельхозе РБ. — Работа свеклоперерабатывающих предприятий региона вносит существенный вклад в реализацию целей нацпроекта „Технологическое обеспечение продовольственной безопасности“».

Как ранее сообщал Башинформ, в этом году площади с сахарной свеклой в республике составили почти 40 тысяч гектаров. Сегодня все площади со свеклой убраны, валовой сбор корнеплодов превысил 1,6 млн тонн при средней урожайности 400 центнеров с гектара.