«С начала производственного сезона два свеклоперерабатывающих предприятия республики произвели более 110 тысяч тонн белого сахара», — уточнили в минсельхозе РБ.

На данный момент сахарный заводы Башкирии заготовили свыше 800 тысяч тонн корнеплодов нового урожая, большую часть из которых уже переработали.

Напомним, в 2026 году площади с сахарной свеклой в республике составили почти 40 тысяч гектаров. Аграрии Башкирии на сегодняшний день завершили сбор урожая. Валовой сбор корнеплодов превысил 1,6 млн тонн при средней урожайности 400 центнеров с гектара.

Как сообщал ранее «Башинформ», в прошлом «сахарном» сезоне оба завода Башкирии – в Раевском и Чишмах – переработали более 1,75 млн тонн свеклы урожая 2025 года. Предприятия произвели в общей сложности 238,3 тысячи тонн сахара. Это в несколько раз перекрывает потребности населения республики.