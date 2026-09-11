Сладкий старт сезона: заводы Башкирии принимают первые партии свеклы

По данным министерства сельского хозяйства РБ, к 10 сентября в регионе убрано 7,3 тысячи га площадей с сахарной свеклой, или 18% от плана. Накопано 293 тысячи тонн корнеплодов при урожайности 398 центнеров с гектара.
Первым принимать новый урожай от аграриев республики начал Чишминский сахарный завод. На данный момент им принято более 80 тысяч тонн свеклы. Переработано 61 тысяча тонн, из которых получено около 7 тысяч тонн сахара. Скоро переработкой свеклы нового урожая займется и второй сахарный завод Башкирии — ООО «Раевсахар». Пока это предприятие заготовило 19,6 тысячи тонн свеклы.
Накануне сахарный завод в Чишмах посетил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. Он осмотрел текущий производственный цикл и обсудил обеспечение бесперебойной работы, дальнейшие планы развития с руководством предприятия.
Благодаря реализации инвестиционного проекта по модернизации этого сахарного завода, производственные мощности позволяют ежесуточно перерабатывать до 6 тысяч тонн свеклы. За сутки здесь производят свыше 700 тонн сахара и почти 120 т сухого гранулированного жома. В этом сезоне в Чишмах планируется переработать около 1 млн тонн корнеплодов.
«Сахар и продукция переработки сахарной свеклы — сухой гранулированный жом — остаются одними из основных экспортных продуктов Башкирии. Несколько партий отправятся за рубеж уже в ближайшее время», — сообщили в министерстве сельского хозяйства РБ.
Напомним, в прошлом «сахарном» сезоне оба завода Башкирии – в Раевском и Чишмах – переработали более 1,75 млн тонн свеклы урожая 2025 года. Предприятия произвели в общей сложности 238,3 тысячи тонн сахара. Это в несколько раз перекрывает потребности населения региона.
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