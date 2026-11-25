Лесные участки находятся на территории Альшеевского, Архангельского, Баймакского, Белебеевского, Бирского, Бурзянского, Зианчуринского, Иглинского, Кананикольского, Караидельского, Кугарчинского, Нуримановского и Тирлянского лесничеств.

«Аукцион состоится 17 декабря 2026 года. Заявки на участие в аукционах принимаются с 26 ноября по 11 декабря», — пояснили в пресс-службе минлесхоза Башкортостана.

Вся информация о проведении аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте www. torgi.gov.ru/new/public и utp.sberbank-ast.ru.

Ранее министерство лесного хозяйства РБ выставило на торги для предпринимателей 40 лотов с общим объемом заготовки древесины 36 тысяч кубических метров, сообщил Башинформ.