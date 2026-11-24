Выставленные на аукционы лесные участки находятся на территории Аскинского, Белебеевского, Белокатайского, Бурзянского, Инзерского, Кананикольского, Нуримановского, Салаватского и Учалинского лесничеств.

«Аукцион состоится 10 декабря 2026 года. Заявки на участие принимаются до 4 декабря», — уточняется в сообщении министерства лесного хозяйства РБ.

Вся информация о проведении аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте www. torgi.gov.ru/new/public и utp.sberbank-ast.ru.

Как ранее сообщал Башинформ, в лесах Башкирии усилили контроль за вырубкой новогодних ёлок. В республике стартовала профилактическая операция «Ель».