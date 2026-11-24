Во время «Монетной недели» жители Башкирии принесли в пункты обмена более 1,1 млн монет на сумму 5 млн руб. и весом 5,4 тонны, сообщил итоги акции Нацбанк РБ. Это максимум за четыре года проведения мероприятия.

Чаще всего сдавали 10-рублевые и 1-рублевые монеты, чуть реже — пятирублевые. Мелочь можно было бесплатно обменять на банкноты или зачислить на свой банковский счет.

Предыдущая весенняя акция собрала в регионе более 756 тыс. монет на 3,1 млн руб. весом более 3 тонн.

Банк России периодически инициирует эту акцию для возврата монет в оборот и сокращения расходов на их чеканку. Особо нужна «мелочь» в общественном транспорте, на почте, в небольших магазинах.