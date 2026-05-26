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04:24 (UTC+5), 26 Мая 2026

За две недели жители Башкирии обменяли 3,5 тонны мелочи

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

В ходе акции «Монетная неделя», которая проходила по всей стране с 6 по 18 апреля, жители республики сдали более 756 тысяч монет на сумму свыше 3,1 млн рублей. Общий вес собранной мелочи составил почти 3,5 тонны, сообщили в Нацбанке. 

Больше всего принесли монет номиналом 1 и 10 рублей — они составили 56% от всего объема. Люди могли обменять мелочь на бумажные деньги или зачислить на банковский счет. Обычно за такую операцию банки берут комиссию, но во время акции обмен был бесплатным.

Как отмечают в Банке России, акция помогает вернуть в оборот монеты, которые годами лежат в копилках. Это важно, потому что в магазинах, на почте и в транспорте мелочи часто не хватает. В результате выигрывают все: торговые точки пополняют запасы, а государство экономит на чеканке новых монет.

В России за это время собрали около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей.

Ранее Нацбанк составил портрет типичной жертвы мошенников в Башкирии. 

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