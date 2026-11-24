С 5 декабря изменится стоимость проезда в автобусах ООО «Арбат+». Об этом предупредили в пресс-службе мэрии. Стоимость за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит:
1. № 221 Микрорайон Шакша — Колхозный рынок — 55 рублей;
2. № 225 Шакша-2 — ДК УМПО — ТРЦ «Планета» — 55 рублей;
3. № 291 ТРЦ «Планета» — Микрорайон Мечта:
— Шакша — Уфа, Федоровка, Карпово, Жилино — 100 рублей;
— Базилевка — Уфа — 100 рублей;
— Шакша — Елкибаево — 90 рублей;
— Шакша — Сады «Базилевка», Базилевка — Жилино; Базилевка — Карпово; Сады «Агидель» — Уфа — 80 рублей;
— Базилевка — Федоровка — 70 рублей;
— Федоровка — Карпово — 60 рублей;
— по городу и по Шакше — 50 рублей.
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