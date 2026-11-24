С 5 декабря изменится стоимость проезда в автобусах ООО «Арбат+». Об этом предупредили в пресс-службе мэрии. Стоимость за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит:

1. № 221 Микрорайон Шакша — Колхозный рынок — 55 рублей;

2. № 225 Шакша-2 — ДК УМПО — ТРЦ «Планета» — 55 рублей;

3. № 291 ТРЦ «Планета» — Микрорайон Мечта:

— Шакша — Уфа, Федоровка, Карпово, Жилино — 100 рублей;

— Базилевка — Уфа — 100 рублей;

— Шакша — Елкибаево — 90 рублей;

— Шакша — Сады «Базилевка», Базилевка — Жилино; Базилевка — Карпово; Сады «Агидель» — Уфа — 80 рублей;

— Базилевка — Федоровка — 70 рублей;

— Федоровка — Карпово — 60 рублей;

— по городу и по Шакше — 50 рублей.