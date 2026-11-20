«С 5 декабря 2026 года изменится стоимость проезда в автобусах перевозчика ИП Миназов К.З.: маршрут № 208 „Уфимский ДОК — ТЭЦ-1“», — уточнили в муниципалитете.

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По банковской карте, карте «Алга» и наличными проезд составит 45 рублей.

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«Изменение стоимости проезда — вынужденная мера, обусловленная неоднократным и значительным повышением цен на горючего-смазочные материалы, запасные части, услуги транспортной инфраструктуры и необходимостью обновления автопарков», — пояснили в мэрии Уфы.

Как сообщал ранее Башинформ, с 1 декабря 2026 года изменится стоимость проезда еще у одного частного перевозчика – ИП Сенча Е.С. Речь идет о следующих маршрутах: № 65 «Ново-Александровка — Завод „Напитки вместе“»; № 216 «Ул. Исследовательская — Северный автовокзал» и № 246 «ТРЦ ‚Планета‘ — Микрорайон Мечта».