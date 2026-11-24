Международная неделя бизнеса пройдет в Уфе с 1 по 3 декабря. Как сообщил премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев, работа форума будет выстроена вокруг конкретных направлений международного сотрудничества.

«Международная неделя бизнеса в Уфе давно переросла статус регионального события. Сегодня это рабочий инструмент, который позволяет республике выстраивать прямые кооперационные связи от Турции и Узбекистана до стран Персидского залива и Африки. Мы намерены закрепить этот результат конкретными соглашениями и проектами», — сказал Александр Шельдяев.

Так, в рамках секции «Страны Залива как мировой хаб для экспорта и импорта» представители Торгово-промышленной палаты Дубая и эксперты по франчайзингу обсудят выход башкирских производителей на рынки Персидского залива.

Особый блок вопросов будет связан с технологическим суверенитетом и цифровой трансформацией. На секциях с участием Беларуси спикеры из Белорусской универсальной товарной биржи обсудят использование инструмента цифровых площадок в современной бизнес-среде и международную биржевую торговлю.

В российско-турецкой секции «Россия — Турция: от деловых контактов к стратегическому партнёрству» состоится обмен практическим опытом российских и турецких строительных и инжиниринговых компаний, включая реализованные проекты в Башкирии. Кроме того, секция «Новая география инвестиций: где размещать производство и масштабировать бизнес» с участием представителей Узбекистана будет посвящена практическим возможностям развития международной промышленной кооперации, привлечения инвестиций и выхода предприятий на новые рынки.

Отдельное внимание будет уделено сотрудничеству с Африкой. Ожидается визит делегации из области Аруша (Танзания) во главе с губернатором Амосом Габриэлем Макаллой. На секции «Российско-африканский диалог» стороны обсудят перспективы развития сотрудничества с Башкирией, что станет логичным продолжением расширения географии форума, начатого в прошлом году.

Помимо секционных заседаний, международная составляющая форума будет усилена работой выставки народных художественных промыслов, информационных стендов шести зарубежных представительств республики (Турция, ОАЭ, Китай, Беларусь, Узбекистан, Казахстан) и I Международным фестивалем «Орнамент». На протяжении всех дней работы форума будет действовать Биржа деловых контактов B2B, где участники смогут провести переговоры. Все это нацелено на главную практическую задачу — заключение новых соглашений и контрактов, перечень которых в настоящее время находится на стадии финальной проработки.

Ранее Башинформ сообщал, что бренды из Башкирии выведут на российский и мировой рынки.