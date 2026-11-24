На Инвесткарте России размещено ещё одно предложение по строительству придорожного комплекса в Башкирии. Новый объект предлагается разместить на дороге Уфа — Бирск — Янаул на территории Бураевского района. В составе комплекса — гостиница, кафе, магазин, автосервис, стоянка, роботизированные мойки, электрозарядные станции, комната для переодевания детей, игровая площадка. На этой территории нет подобного сервиса, а востребованность в нём и туристические потоки только растут.
Стоимость объекта составит 212 млн рублей, период строительства — год. Срок окупаемости – менее 6 лет. Инвестор сможет рассчитывать на налоговые льготы и субсидию на компенсацию части затрат на приобретение и техприсоединение электрозарядных станций постоянного тока. Благодаря господдержке экономия может составить до 19,8 млн руб.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.