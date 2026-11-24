На Инвесткарте России размещено ещё одно предложение по строительству придорожного комплекса в Башкирии. Новый объект предлагается разместить на дороге Уфа — Бирск — Янаул на территории Бураевского района. В составе комплекса — гостиница, кафе, магазин, автосервис, стоянка, роботизированные мойки, электрозарядные станции, комната для переодевания детей, игровая площадка. На этой территории нет подобного сервиса, а востребованность в нём и туристические потоки только растут.

Стоимость объекта составит 212 млн рублей, период строительства — год. Срок окупаемости – менее 6 лет. Инвестор сможет рассчитывать на налоговые льготы и субсидию на компенсацию части затрат на приобретение и техприсоединение электрозарядных станций постоянного тока. Благодаря господдержке экономия может составить до 19,8 млн руб.