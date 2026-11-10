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13:07 (UTC+5), 10 Ноября 2026

В Баймакском районе Башкирии предложили построить дорожный комплекс

На Инвесткарте России разместили предложение по созданию дорожного комплекса в Баймакском районе Башкирии. Предложение республики для инвесторов предусматривает строительство кафе на 20 мест, здания шиномонтажа и минимаркета, а также станцию АЗС.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Для реализации проекта потенциальному инвестору потребуется порядка 71 млн рублей. При этом можно сэкономить до 4 млн рублей за счет налоговых льгот. Показатель рассчитан на период применения господдержки, уточнили в правительстве региона.

Предлагаемый на рассмотрение инвесторам земельный участок обладает выгодным расположением. Дорога Магнитогорск — Ира не только связывает Башкирию с Челябинской областью, но и обеспечивает проезд к национальному парку «Башкирия», Юмагузинскому и Нугушскому водохранилищам.

Для потенциального инициатора проекта проработана возможность присоединения объектов к сетям электро- и газоснабжения. Кроме того, будущий инвестор получит безвозмездное сопровождение специалистов на всех этапах реализации проекта. Ознакомиться с этим предложением можно на Инвестиционной карте России https://invest.gov.ru/investment-proposals/3226571?details=1.

Как ранее сообщил Башинформ, в Ишимбае построят придорожный комплекс. 

Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов ИА «Башинформ»
Фото: Инсаф Хужабирганов | ИА «Башинформ»
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