В Баймакском районе Башкирии предложили построить дорожный комплекс

Для реализации проекта потенциальному инвестору потребуется порядка 71 млн рублей. При этом можно сэкономить до 4 млн рублей за счет налоговых льгот. Показатель рассчитан на период применения господдержки, уточнили в правительстве региона.

Предлагаемый на рассмотрение инвесторам земельный участок обладает выгодным расположением. Дорога Магнитогорск — Ира не только связывает Башкирию с Челябинской областью, но и обеспечивает проезд к национальному парку «Башкирия», Юмагузинскому и Нугушскому водохранилищам.

Для потенциального инициатора проекта проработана возможность присоединения объектов к сетям электро- и газоснабжения. Кроме того, будущий инвестор получит безвозмездное сопровождение специалистов на всех этапах реализации проекта. Ознакомиться с этим предложением можно на Инвестиционной карте России https://invest.gov.ru/investment-proposals/3226571?details=1.

Как ранее сообщил Башинформ, в Ишимбае построят придорожный комплекс.