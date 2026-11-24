Госдума приняла законопроект о повышении страховки эскроу-счетов, на которых до окончания строительства находятся средства дольщиков МКД и покупателей ИЖС. С 1 января 2027 года размер страхового покрытия увеличивается в три раза — с 10 до 30 млн руб. Учитывая стоимость жилья в столичных и южных регионах, люди, вложившиеся в приобретение, будут чувствовать себя более защищёнными. Риск потерять средства в случае банкротства банка практически сведён к нулю.
Аналогично повышены страховки по вкладам — с 1,4 млн до 2 млн руб. Однако повышенный лимит предназначается не любым депозитам. Он гарантируется для рублёвых счетов сроком более трёх лет, по которым проценты при досрочном снятии выплачиваются не выше ставки по вкладам до востребования. Такие же условия определены для безотзывных сберегательных сертификатов.
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