В Башкирии с помощью ипотеки построили 2,8 тысячи частных домов

1 марта 2025 года в России «включили» применение счетов эскроу при индивидуальном жилищном строительстве, и тогда же разрешили получать ипотеку на ИЖС.

За 1 год и 7 месяцев в стране таким способом построено более 5 млн кв. м жилья, заключено 47 тыс. договоров подряда, по данным Дом.РФ.

В Башкирии за этот период построено 2,8 тыс. домов общей площадью 278 тыс. «квадратов» (средняя площадь дома — 99,3 кв. м).

Доля башкирского ИЖС с эскроу ещё немного подросла и занимает теперь 5,5% всего российского сегмента (летом было 5%).

В целом по стране ИЖС выглядит как двухэтажный дом площадью порядка 110 кв. м, преимущественно из газобетона или дерева на участке 9,4 сотки, высотой около 6 м. Средний срок строительства 10 месяцев, а стоимость — немногим более 6 млн руб. Почти половина возводится по индивидуальным проектам.

Получать подряды по этому механизму могут только аккредитованные строительные организации. Сейчас их количество достигло 5,2 тыс. Причём это преимущественно небольшие компании: 63% строят одновременно не более пяти домов.

Ранее сообщали: средняя цена готовых домов в продаже в Башкирии – 6,5 млн руб.