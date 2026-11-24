Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Как отметили в пресс-службе ГД, бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами.

Так, в следующем году будут дважды проиндексированы страховые пенсии: с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%.

Будут проиндексированы минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум: МРОТ в 2027-м составит 28 935 руб., прожиточный минимум – 20 227 руб.

На предстоящие три года заложено более 10 трлн рублей «детских» денег. Это ежегодная индексация маткапитала, семейная налоговая выплата, программы улучшения жилищных условий семей с детьми и другое.

В бюджете 2027–2029 годов предусмотрены все необходимые средства на обеспечение потребностей страны в сферах обороны и безопасности, включая соцзащиту военнослужащих, участников и ветеранов СВО и членов их семей.

Значительные средства будут направлены на развитие здравоохранения и образования. Это строительство и ремонт школ, детских садов, техникумов и студенческих общежитий, модернизация больниц и поликлиник.

Предусмотрено финансирование проектов по развитию регионов: обновление парка общественного транспорта, строительство и ремонт дорог, благоустройство городов и сёл (КРСТ).

На обеспечение технологического суверенитета страны зарезервировано 2 трлн руб., в том числе средства будут направлены на развитие отечественной промышленности – станкостроение, развитие микро- и радиоэлектроники.