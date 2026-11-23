В Башкирии без торгов выделили участок для создания туристического комплекса «Сосны». Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, инвестор без проведения торгов получит в аренду земельный участок площадью 11 712 квадратных метров в Чишминском районе. На «Инвестчасе» в правительстве региона проекту туристического комплекса был присвоен статус приоритетного инвестпроекта. Он также был рассмотрен на VIII Всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2026».

Администрации Чишминского района поручено заключить с инвестором договор аренды участка.

Ранее в Башкирии предприниматель построил на свои личные средства базу отдыха.