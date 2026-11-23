В Башкирии завершены работы на мосту через реку Ай на дороге Кропачёво — Месягутово — Ачит в Мечетлинском районе рядом с райцентром Большеустьикинское. Мост протяжённостью почти 300 погонных метров отремонтирован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость контракта составила 370,9 млн руб. Подрядчик «Уралмостострой» обновил гидроизоляцию, уложил асфальтобетон и поставил новое ограждение. Сейчас завершаются работы по демонтажу строительного городка и установке оборудования для транспортной безопасности.
— Мост связывает Мечетлинский, Дуванский, Кигинский и другие районы северо-востока республики, а также обеспечивает транспортное сообщение Башкортостана с Челябинской и Свердловской областями. Ежедневно здесь проезжает более 3,5 тыс. автомобилей, — прокомментировала глава минтранса РБ Любовь Минакова.
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