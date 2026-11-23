В 2023-2025 годах Башкирии выделили на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения 3,5 млрд руб. В перечень вошли 25 объектов, из них 11 – объекты водоотведения. По данным Фонда развития территорий, Башкирия лидирует в стране по протяжённости обновлённых сетей — 34,6 км. Для сравнения: Приморский край обновил 18,7 км сетей, Татарстан – 17,1 км, Тульская область — 16,7 км, Саратовская область – 14,5 км.
— Состояние коммунальных сетей напрямую влияет на повседневную жизнь людей. Важно, чтобы в каждом городе и районе стабильно работали водоснабжение и канализация, а жители могли рассчитывать на комфортные и безопасные условия жизни. При поддержке федерального центра мы последовательно решаем эти задачи. Работы впереди ещё много, поэтому модернизацию коммунальной инфраструктуры будем продолжать, — прокомментировал премьер-министр Александр Шельдяев.
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