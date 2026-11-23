Базовые станции теперь установлены на 70 км трассы от Архангельского до Инзера (полная протяжённость белорецкой трассы порядка 225 км). В том числе это ранее полностью «глухой» участок между селами Архангельское и Кулмас. Другое важнейшее достижение этого этапа — обеспечение связью самого сложного участка с поворотом почти на 180 градусов («тёщин язык»). Для этого на перевале Зильмердак поставили станцию с автономным питанием (солнечные панели, дизель-генератор).

«Мы уделяем особое внимание сложной региональной дороге Уфа – Белорецк. Это популярное туристическое направление у жителей и гостей нашей республики, и важно продолжать его развитие. Главная наша цель — покрытие голосовой связью 90% трассы и 80% — мобильным интернетом», — прокомментировал глава минцифры РБ Геннадий Разумикин.

Ранее в ведомстве сообщали о переговорах об обеспечении связью последней трети дороги от Инзера до Белорецка.