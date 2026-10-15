В Башкирии завершают обеспечение связью трассы Уфа — Инзер

Министр цифрового развития республики Геннадий Разумикин на заседании комитета в Госсобрании РБ сообщил, что 31 октября оператор планирует полностью завершить обеспечение связью участка дороги Уфа — Инзер. Из-за сложного рельефа местности возникли небольшие вопросы по подведению электричества и оптики до сооружений связи — сейчас эту работу заканчивают. Полноценный запуск участка намечен на 1 ноября.

По второму участку, Инзер - Белорецк, ведутся переговоры с оператором, есть вероятность, что он также будет покрыт сотовой связью и мобильным интернетом.

Министр рекомендовал всем, кто там будет ездить, обратить внимание на интересный объект — полностью автономную базовую станцию около Тёщиного языка. Она работает исключительно на солнечных панелях и дизель-генераторе.

«Башкирия — светлый край. С удивлением обнаружили, что за время работы дизельный генератор запускался всего один раз — всё остальное время хорошая погода, и солнечные панели полностью всё вытягивают», — отметил Геннадий Разумикин. Там же находится смотровая площадка.

Ранее в Уфе запустили скоростную гигабитную сеть 5G.