«„Дни красоты в Уфе“ — лучшее туристическое событие в гибридном формате. Проект объединил специализированную выставку и XXV открытый городской конкурс индустрии красоты и здоровья „Золотая куница“, — пояснил Рустам Шарипов. — Фестиваль электронной культуры и медиаискусства „Электролето 2026“ — лучшее молодёжное туристическое событие».

Как отметил Рустам Шарипов, такие проекты делают жизнь города ярче, привлекают гостей и «помогают открывать Уфу с новой стороны».

Напомним, 17 ноября 2026 года на внеочередном заседании горсовета Уфы депутаты назначили нового главу администрации города по контракту. Им стал Рустам Шарипов, который ранее возглавлял мэрию с приставкой «и. о.». За его кандидатуру проголосовали 27 из присутствующих 29 депутатов, двое воздержались.







