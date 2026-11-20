Долгосрочный план развития села Верхнеяркеево – административного центра Илишевского района, первым среди опорных населенных пунктов республики прошел отбор и получил полное финансовое обеспечение на бюджетный цикл 2026-2028 годы по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Это более 400 млн рублей, сообщили в минсельхозе Башкирии.

В рамках плана в текущем году в Верхнеяркеево сделали капитальный ремонт здания школы им. Т. Рахманова стоимостью 124,5 млн рублей и здания детского сада №3 стоимостью 133,8 млн руб.

Реализованы четыре проекта по благоустройству на общую сумму 7,9 млн рублей: две спортивные и две детские площадки. Для спортшколы им. Гареева приобретён автобус стоимостью 5,8 млн руб.

В минсельхозе отметили, что эти проекты реализованы при финансовой поддержке компании «Башнефть» в размере 86 млн руб.

На 2027 год запланирован капремонт детской школы искусств. На 2028-й – строительство стадиона на 1000 мест в микрорайоне «Солнечный», капремонт гимназии №1, закупка пассажирских автобусов для Центра детского творчества и Культурно-досугового центра, а также установка сцены и трибуны.

Что касается жилья, в 2026 году в Илишевском районе в рамках КРСТ построили 10 домов за 60 млн руб. для сотрудников пяти предприятий. Софинансирование с их стороны составило 18 млн руб.