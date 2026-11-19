На заседании Госсовета по направлению «Инвестиции» обсудили запуск нового инвестиционного цикла и привлечение инвестиций в регионы. Такая задача поставлена президентом России, напомнил зампред правительства России Александр Новак. Этот новый цикл должен быть обеспечен другим качеством инвестиций: технологиями, внутренним спросом, отдачей на вложенный капитал. «И это задача не только федерального центра, но и регионов. Именно в субъектах инвестиционные решения создают новые объекты, инженерные сети, рабочие места», — отметил вице-премьер.
Новак выделил три приоритета: единый фильтр для отбора получателей господдержки (проходят только те проекты, которые создают нужные стране продукцию, технологии, производства), предсказуемые условия для бизнеса в рамках Национальной модели целевых условий, загрузка уже созданной инфраструктуры в энергетике и на транспорте.
Среди источников финансирования федеральный вице-премьер назвал фондовый рынок и зарубежные инвестиции, прежде всего из дружественных стран.
Единым инвестиционным провайдером, который будет сопровождать проекты на всех этапах, предполагается сделать ВЭБ.РФ.
Как пишут «Ведомости», в январе – июне 2026 года инвестиции в основной капитал в стране снизились на 9,9% до 16,2 трлн руб. По оценке экспертов, перезапустить инвестцикл удастся примерно за три года.
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