В Башкирии резиденты ТОРов вложили в экономику региона 3 млрд рублей

Как сообщил Александр Шельдяев, за 9 месяцев 2026 года резиденты территорий опережающего развития вложили в экономику Башкортостана более 3 млрд рублей и создали свыше 420 рабочих мест.

Всего за время действия преференциального режима объём инвестиций достиг 21 млрд рублей, создано более 8,6 тысячи рабочих мест.

«Продолжаем привлекать инвесторов в наши города. В этом году к резидентам ТОР присоединились ещё семь компаний с инвестиционными проектами на сумму свыше 10 млрд рублей. Это новые производства, услуги и рабочие места для жителей республики», — подчеркнул премьер-министр правительства Башкортостана.

Как ранее сообщил Башинформ, медицинский центр в Башкирии стал резидентом ТОР «Кумертау».