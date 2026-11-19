Первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов объяснил, как попасть на Инвестчас к Главе республики.

«Допустим, вы решили построить производство, расширить действующее предприятие, создать логистический или туристический объект. У вас есть идея, площадка или понимание, где будет реализован проект и сколько потребуется вложений. Первый шаг — обратиться к нам в Минэкономразвития. Добавлю, что по поручению Радия Фаритовича был сокращён пакет документов и сегодня для инвестора достаточно предоставить три основных: декларацию, презентационные материалы по проекту и справки об участии иностранного капитала.

Коллеги проверят документы и направят их на экспертизу в профильные ведомства и муниципалитет, где планируется реализовать проект. Специалисты оценят, соответствует ли он установленным требованиям, насколько реально его воплотить, какие вопросы предстоит решить по земле, инфраструктуре и отраслевому сопровождению. По итогам подготовят экспертные заключения и направят в Минэкономразвития РБ, на основании которых готовится сводное экспертное заключение», — рассказал он.

Между тем работа с проектом начинается ещё до Инвестчаса.

«Еженедельно мы собираемся с проектным штабом „Центр привлечения инвестиций“. Вместе с инвесторами и руководителями ведомств разбираем проекты, помогаем проработать спорные моменты и подготовиться к рассмотрению на Инвестиционном комитете РБ.

На самом Инвестчасе вы представляете проект участникам комитета. Готовьтесь к предметному разговору. Нужно рассказать, где планируете строительство, какой объём инвестиций и сколько рабочих мест собираетесь создать, что уже сделано, какие барьеры мешают реализации и чем республика может помочь.

Состав комитета широкий. Это позволяет не отправлять инвестора из одного кабинета в другой. Если вопрос можно решить на уровне профильного ведомства или муниципалитета, его рассмотрят прямо на заседании.

Если проект одобрят, за ним закрепят куратора от правительства Башкортостана и определят профильное ведомство для дальнейшего сопровождения. Решение Инвестиционного комитета оформляется протоколом и утверждается Главой республики Радием Фаритовичем Хабировым.



Инвестор, в свою очередь, может получить меры поддержки. Например, проекту могут присвоить статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Это даёт право на освобождение от налога на имущество организаций, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, получение земельного участка в аренду без торгов, применение понижающего коэффициента при расчёте арендной платы за государственную землю и другие меры поддержки», — объяснил Рустам Муратов.

Льготы предоставляются с условиями. Общий объём финансовых мер поддержки не должен превышать 30% инвестпортфеля проекта. Помимо возможности получить участок в аренду без торгов для ПИП, действует принцип соразмерности. Оптимальное соотношение кадастровой стоимости участка и объёма инвестиций составляет 30%, а для проектов в сельском хозяйстве и придорожном сервисе — 50%.

«Механизм рассчитан на тех, кто действительно готов реализовать проект. У инициатора не должно быть проблем с ликвидацией или банкротством, задолженности по зарплате и обязательным платежам, ареста имущества и других ограничений, предусмотренных правилами программы. Для большинства участников также необходимо иметь регистрацию или обособленное подразделение в Башкортостане. Сам проект должен соответствовать стратегическим направлениям развития республики и установленным требованиям к ПИП.

Мой совет: приходите на ранней стадии реализации проекта в Минэкономразвития или к бизнес-шерифам в своём муниципалитете. Специалисты обязательно помогут разобраться в механизме поддержки, требованиях и дальнейших шагах», — подытожил первый вице-премьер.