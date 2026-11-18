Глава Башкортостана Радий Хабиров на международном форуме «Транспорт России» рассказал, какие встречи и темы станут для республики главными. Сегодня у делегации запланировано сразу шесть-семь переговоров.

По словам Радия Хабирова, в первую очередь предстоит встреча с руководителем «Росавиации».

«Нужно некоторые моменты по развитию нашей аэродромной инфраструктуры продвинуть дальше. Потому что есть необходимость, это важный вопрос. А также расширение географии полётов и субсидирования — вот это два основных вопроса», — сказал он.

Ещё одна встреча — с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. «Там мы хотим попросить расширить количество рейсов в Москву и в целом увеличить присутствие бортов самолётов у нас в Уфе», — отметил Глава республики.

В программе также подготовка дорог в рамках ШОС, строительство новых дорог и их содержание. «Мы сегодня представили два наших больших проекта: это мосты через Белую и Южный обход, которые в достаточно высокой степени готовности. Это сильно разгрузит уфимскую транспортную сеть. В общем, есть чем заниматься», — подчеркнул Радий Хабиров.

Руководитель региона также добавил, что ожидания от форума самые хорошие: «Это деньги, это поддержка — для того мы сюда и приезжаем. У нас здесь всегда есть возможность на нашем стенде пообщаться с руководителями федеральных ведомств и крупных компаний».

Напомним, сегодня в Москве открываются выставка и форум «Транспорт России» в рамках 20-й Транспортной недели. В работе форума принимает участие делегация Башкортостана под руководством Главы республики Радия Хабирова. У руководителя региона запланирован ряд переговоров с главами федеральных ведомств о будущем развитии транспортной отрасли.