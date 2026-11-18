Сегодня в Москве начинается международный форум и выставка «Транспорт России», которые проходят в рамках 20-й «Транспортной недели» — одного из главных событий транспортной отрасли России. В работе форума принимает участие делегация Башкортостана под руководством Главы республики Радия Хабирова. У руководителя региона запланирован ряд переговоров с главами федеральных ведомств, которые касаются будущего развития транспортной отрасли региона.
В этом году ключевой акцент форума — на развитии эффективной транспортной системы и реализации национальных проектов по транспорту. Сегодня — День регионов. Главная тема — повышение транспортной связанности регионов. Участники обсудят реализацию национальных проектов, развитие транспортной инфраструктуры, модернизацию перевозок, привлечение инвестиций, транспортную безопасность и комфортные условия для пассажиров.
Напомним, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республика принимает участие в трех федеральных проектах, направленных на развитие дорожной и транспортной отрасли. Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на их реализацию в 2026 году, — 9,6 млрд рублей, из них федеральных средств — 7,7 млрд рублей.
Ранее специальный корреспондент ИА Башинформ рассуждал об экономическом эффекте «Транспортной недели» для Башкирии.
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