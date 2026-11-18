На оперативном совещании в мэрии обсудили планы по дальнейшей реконструкции единственной сохранившейся с дореволюционных времён улицы в Уфе — Октябрьской революции, бывшей Большой Казанской.

Как напомнил руководитель Главархитектуры Уфы Александр Кузьмин, в итоге проекта улица станет прогулочным туристическим маршрутом от центра города до набережной. Но до этого на ней предстоит отреставрировать более 60 старинных домов, и это самое сложное направление проекта.

– В границах улицы по красным линиям расположен 61 объект. Это и объекты культурного наследия, и здания без охранного статуса: девять административных, 29 объектов, переданных в АО «Возрождение», еще 12 также предназначены для передачи и 11 частных домов. Различаются формы собственности, техническое состояние, готовность документации и возможности финансирования, – сказал главный архитектор.

По словам Кузьмина, восемь объектов закреплены за АО Служба заказчика «ИСК». По семи ведется проектирование. В «Доме Демидовых» (старейший в городе каменный дом 18 века) реставрационные работы уже идут, завершить их планируется до конца 2027 года. Ещё один дом должен быть готов в мае 2028 года, остальные шесть — в ноябре 2028-го.

Определены инвесторы ещё по 18 объектам улицы. Условия договоров предусматривают трехлетний период восстановления. Как отметил главный архитектор, большой период занимает подготовка и экспертизы – государственная, историко-культурная. Сроки завершения работ по этой группе объектов приходятся на 2029 год.

Ещё три дома пока без инвесторов. Объекты оценены и выставлены на торги.