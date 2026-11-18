В России выросла максимальная сумма страхового возмещения по рублевым долгосрочным вкладам сроком свыше трех лет и по безотзывным сберегательным сертификатам на срок от года до трех лет. Вместо текущих 1,4 млн рублей будут выплачивать два миллиона. Такой закон приняла Госдума.

Также повысится страховое покрытие счетов эскроу, используемых для покупки-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве и строительного подряда: оно составит 30 миллионов рублей вместо 10 миллионов.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2027 года. Новые лимиты распространятся на страховые случаи, произошедшие после этой даты.

Ожидается, что мера сделает долгосрочные рублевые сбережения привлекательнее для граждан, а «длинные» деньги — доступнее для экономики.

Ранее «Башинформ» писал о том, что с 1 февраля проиндексируют размер материнского капитала.